В Санкт-Петербурге прошла тренировка экологических волонтеров

В Санкт-Петербурге, на побережье в Курортном районе, прошла тренировка экологических волонтеров по оказанию оперативной помощи в ликвидации масштабных разливов нефтепродуктов, сообщается на сайте администрации города.

Для работы было привлечено 67 волонтеров. Подобные тренировки с привлечением добровольцев проводятся ежегодно на протяжении девяти лет. По мнению представителей комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, учения дают ребятам возможность практически применить полученные знания.