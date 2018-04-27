В Северной Осетии прошла международная природоохранная акция «Марш парков»

Экологические десанты очистили территорию памятника архитектуры федерального значения "Башни Абисаловых", пикниковое место "Кумалдон", участки автодороги с. Фаснал — с. Махческ, с. Куссу — с. Мацута. Более 60 человек за один день собрали 200 мешков мусора.
По словам организаторов акции, участники также наведи порядок в излюбленных местах отдыха туристов в районе селения Дзинага, территории парка вдоль дорог и рек. Самые популярные туристические направления были подготовлены к началу сезона.
"Марш парков" — международная природоохранная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и стран СНГ, проводится с 1955 года.