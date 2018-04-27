В Северной Осетии прошла международная природоохранная акция "Марш парков", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В этом году акция прошла на территории национального парка "Алания" с участием представителей молодежного парламента РСО-Алании, Общероссийского народного фронта, экологического клуба СОГУ "Виола", экологического отряда "Барс", студентов ГГАУ, "Волонтеров Победы" и местных жителей.

Экологические десанты очистили территорию памятника архитектуры федерального значения "Башни Абисаловых", пикниковое место "Кумалдон", участки автодороги с. Фаснал — с. Махческ, с. Куссу — с. Мацута. Более 60 человек за один день собрали 200 мешков мусора.

По словам организаторов акции, участники также наведи порядок в излюбленных местах отдыха туристов в районе селения Дзинага, территории парка вдоль дорог и рек. Самые популярные туристические направления были подготовлены к началу сезона.

"Марш парков" — международная природоохранная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и стран СНГ, проводится с 1955 года.