Всероссийская акция "Марш парков" будет проходить 22–26 апреля

Все федеральные заповедники и национальные парки примут участие в мероприятиях акции "Марш парков", сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В этом году акция проходит под девизом "Молодежь и природа — общее будущее". Во время "Марша парков" заповедники, национальные парки, а также природоохранные и образовательные организации инициируют и проведут круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, детские экологические мероприятия, тематические выставки, практические акции и сборы благотворительных средств в поддержку особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

"Марш парков" — международная природоохранная акция, призванная оказать поддержку ООПТ России и стран СНГ, проводится с 1955 года, Россия присоединилась к ней в 1995 году. Цель "Марша парков" — привлечь внимание общественности к проблемам ООПТ, воспитать в гражданах экологически ориентированное сознание.