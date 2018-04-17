Донской высоко оценил оборудование на полигоне промышленных отходов Томска

В рамках рабочего визита в Томскую область министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 14 апреля ознакомился с работой полигона токсичных промышленных отходов, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Донской высоко оценил установленное на полигоне современное оборудование для обезвреживания отходов первого класса опасности, в том числе стойких органических загрязнителей.

"Необходимо создать эффективных региональных операторов, которые возьмут на себя ответственность не только по захоронению отходов, но и выстроят всю цепочку, сделав упор на переработку отходов", — подчеркнул он в ходе совещания о переходе региона на новую систему обращения с отходами.

Донской также отметил, что региональным властям необходимо оперативно провести все необходимые процедуры утверждения территориальной схемы и выбрать региональных операторов, чтобы вся система заработала к началу следующего года.

В настоящее время территория Томской области поделена на восемь зон деятельности региональных операторов. Составы конкурсных комиссий для каждой зоны уже утверждены, документация по отбору региональных операторов проходит процедуру согласования. Конкурс будет объявлен в конце апреля текущего года, разработка нормативов накопления ТКО от населения и объектов инфраструктуры завершится в июне.