В Лапландском заповеднике обнаружено два новых вида насекомых

Группа приглашенных в Лапландский заповедник исследователей-энтомологов собрала и обработала тысячи экземпляров насекомых. В процессе определения наездников-ихневмонид выяснилось, что два вида ранее не были известны науке.
Лапландский заповедник создан в 1930 году, это один из старейших заповедников страны. Его главное предназначение — сохранение северной тайги, горных тундр и популяции дикого оленя. 15 февраля 1985 года ЮНЕСКО включило Лапландский заповедник во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Всего в Лапландском государственном биосферном заповеднике произрастают 100 видов растений, 25 видов лишайников и семь видов грибов, занесенных в Красные книги регионального и федерального уровней.