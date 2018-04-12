ОНФ выступает за создание новой отрасли ликвидации экологического ущерба

"При реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" необходимость трансформации направления по ликвидации экологического ущерба в отдельную отрасль представляется взвешенным и необходимым решением. При этом сам процесс обязательно должен сопровождаться переработкой, сортировкой и утилизацией отходов. У нас все к этому и идет", — отметил Гутенев.
По его словам, новая отрасль формируется уже сейчас в рамках Федерального закона №458 "О внесении изменений в Федеральный закон об отходах производства и потребления".
"Это комплексная задача, которую, как сказал премьер-министр, необходимо решать на основе современных технологий", — заключил Гутенев.