Завод по переработке отходов в Волоколамске планируют создать за полгода

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Завод по переработке органических отходов на полигоне "Ядрово" планируют создать за полгода, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

В понедельник в Совете по правам человека состоялось рабочее совещание по проблемам экологии Московского региона, в частности обеспечения чистоты атмосферного воздуха и утилизации органических отходов в Москве и Подмосковье.

Вскоре начнется строительство завода по отделению и обезвреживанию органики.

"По плану он начнет строиться в ближайшие две недели. Через полгода на этом полигоне вообще не будет захораниваться органика, а значит, выделение запахов прекратится", — рассказал Коган журналистам после совещания, отвечая на вопрос о мерах по решению проблемы полигона "Ядрово" близ Волоколамска.

Он отметил, что компания, которая приступила к подготовке дегазации, уже завезла соответствующие материалы. "Мы планируем, что уже через месяц, максимум через полтора, проблема запаха в Волоколамске полностью завершится", — сообщил министр.