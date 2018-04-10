Комиссия посетила полигон «Красный Бор»

В выездном совещании также приняли участие председатель комитета по природопользованию Игорь Григорьев, генеральный директор полигона Алексей Трутнев, руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Евгений Целиков.
Участники встречи осмотрели полигон, обводной канал и пруды-накопители.
После осмотра участники совещания посетили комплекс очистных сооружений и ознакомились с инновационными технологиями экранирования полигона и иммобилизации отходов в открытых котлованах.
Ранее полигон "Красный Бор" обследовали на предмет готовности к весеннему половодью. 29 марта экспертная группа признала работу по предотвращению опасных ситуаций удовлетворительной и зафиксировала, что разработанный план мероприятий выполняется.