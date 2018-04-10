Комиссия посетила полигон «Красный Бор»

6 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый посетил полигон "Красный Бор", сообщает официальный сайт городской администрации.

В выездном совещании также приняли участие председатель комитета по природопользованию Игорь Григорьев, генеральный директор полигона Алексей Трутнев, руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Евгений Целиков.

Участники встречи осмотрели полигон, обводной канал и пруды-накопители.

Алексей Трутнев рассказал о работах, выполненных на предприятии за последние два года: в 2016-м очистили обводной и внутренний каналы, по периметру полигона установили ограждение, оснастили его системой видеонаблюдения, датчиками движения и проникновения, сделали освещение. В прошлом году заменили фильтры на очистных сооружениях, очистили дренажную систему, обработали мелом карты с неорганическими отходами.

После осмотра участники совещания посетили комплекс очистных сооружений и ознакомились с инновационными технологиями экранирования полигона и иммобилизации отходов в открытых котлованах.

Ранее полигон "Красный Бор" обследовали на предмет готовности к весеннему половодью. 29 марта экспертная группа признала работу по предотвращению опасных ситуаций удовлетворительной и зафиксировала, что разработанный план мероприятий выполняется.