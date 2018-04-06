ОНФ выступает за разработку единых требований к мусорным полигонам

"Необходимы единые, современные, жесткие требования не только к объектам размещения отходов, но и к мусорным площадкам, мусоровозам, мусоросортировочным и мусоросжигательным заводам, а также к таким новым объектам обращения с отходами, как экотехнопарки или производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Свои предложения по созданию единого документа, регламентирующего правила строительства и эксплуатации всех типов объектов обращения с отходами, в том числе для полигонов ТКО, мы в ближайшее время направим в правительство РФ", — заявил он.