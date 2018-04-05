Эковолонтеры из Тамбова будут следить за 22 территориями области

Целью проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, является активная работа по вовлечению добровольческих организаций региона в экологическое волонтерство.
Для этого НКО проводила выездные презентации "Как стать эковолонтером", рассказывая о возможности взять экологическое шефство над любой территорией – парком, сквером или родником и в течение года благоустраивать выбранное место.
Добровольцы уже начали благоустраивать территории. За их работой можно следить по хештегу #ЭКОшефство.