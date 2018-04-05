Эковолонтеры из Тамбова будут следить за 22 территориями области

Проект "#ЭКОшефство" некоммерческой организации "ЭкоСфера" из Котовска Тамбовской области будет курировать 22 территории, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Среди них центральный парк города Котовска, "Дерево любви", парк 70-летия Победы в селе Тулиновка, Казанский родник между селами Ярок и Старая Казинка Мичуринского района и другие.

Целью проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, является активная работа по вовлечению добровольческих организаций региона в экологическое волонтерство.

Для этого НКО проводила выездные презентации "Как стать эковолонтером", рассказывая о возможности взять экологическое шефство над любой территорией – парком, сквером или родником и в течение года благоустраивать выбранное место.

Добровольцы уже начали благоустраивать территории. За их работой можно следить по хештегу #ЭКОшефство.