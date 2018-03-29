Комитет ГД предложил с 2019 года сделать форум «Экология» парламентским

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды в среду, 28 марта, предложил со следующего года проводить форум "Экология" как парламентское мероприятие.

"Есть предложение на следующий год взять форум под эгиду Государственной Думы и провести его как парламентское мероприятие. У нас есть опыт международного взаимодействия со странами СНГ, со странами БРИКС. Будем приглашать для участия в том числе и те государства, диалог с которыми нам интересен именно в плане экологии", — сказал глава комитета Владимир Бурматов.

Ранее с соответствующей инициативой выступил председатель общественного совета форума, первый зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Также комитет принял решение о создании еще одной рабочей группы по совершенствованию законодательства об особо охраняемых природных территориях, которую возглавит Валуев.

Общественный форум "Экология" ежегодно проводится с 2009 года. Ожидается, что в этом году в его работе примут участие 1200 представителей 70 регионов России и 10 иностранных государств.