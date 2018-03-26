Более 13 кубов мусора собрали на участке реки Аварское койсу в Дагестане

В Республике Дагестан прошла экологическая акция, в результате которой специалисты ликвидировали свалку твердых коммунальных отходов вблизи временного поселка Гимры на берегу реки Аварское Койсу, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

С участка водного объекта площадью 1,5 километра удалось вывезти 13 кубов мусора. В акции приняло участие более 150 человек.