В Крыму готовят программу восстановления лесополос

"Мы планируем заняться проектом во второй половине 2018 года", — заявил РГ заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев.
Он отметил, что в ведомстве рассматривают возможность создания отдельного подразделения, которое займется всеми лесополосами полуострова. "Я допускаю, что нужно создавать отдельное лесничество по лесополосам", — сказал Компанейцев.
Также в минприроды Крыма поддержали идею создания зеленых поясов вокруг городов. Вокруг Симферополя на севастопольском направлении в ближайшее время высадят около 500 гектаров леса.