В Крыму готовят программу восстановления лесополос

В Крыму готовят масштабную программу восстановления лесополос, рассчитанную на 7-10 лет, старт которой даст строительство федеральной трассы "Таврида", сообщает "Российская газета".

Как говорится в статье, специалисты планируют провести полную инвентаризацию 23 тысяч гектаров лесополос на полуострове, чтобы понять, где они могут быть восстановлены, а где придется начинать работу с нуля. Для начала реализации программы необходимо уже осенью нынешнего года подготовить 12-15 миллионов саженцев деревьев, на что потребуется около 20 миллионов рублей.

"Мы планируем заняться проектом во второй половине 2018 года", — заявил РГ заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев.

Он отметил, что в ведомстве рассматривают возможность создания отдельного подразделения, которое займется всеми лесополосами полуострова. "Я допускаю, что нужно создавать отдельное лесничество по лесополосам", — сказал Компанейцев.

Также в минприроды Крыма поддержали идею создания зеленых поясов вокруг городов. Вокруг Симферополя на севастопольском направлении в ближайшее время высадят около 500 гектаров леса.