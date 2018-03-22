Форум Экология: найти баланс между экономикой и охраной природы
© РИА Новости / Виталий Аньков
17:3922.03.2018
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Форум "Экология": найти баланс между экономикой и охраной природы

Формирование в России модели экологически устойчивого развития, совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды, проблемы с утилизацией отходов, а также вопросы взаимодействия бизнеса, власти и общества стали ключевыми темами проходящего в Москве девятого международного форума "Экология".

В этом году в работе форума принимает участие более тысячи делегатов из 75 регионов, на площадке собрались представители всех ветвей федеральной и региональных властей России. Прошедший Год экологии, по мнению участников форума, несомненно, привлек внимание к проблемам окружающей среды, однако в практическом плане значительных успехов добиться не удалось.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Минприроды подготовило закон об автоматическом контроле вредных выбросов
Как отметила заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева, Год экологии стал стимулом для активной работы в сфере охраны природы, но сейчас важно не сбавлять темпы, поскольку практически ни одно начинание в законодательном плане не было доведено до конца.

"Мы не можем не реагировать на существующие вызовы. Ответственность каждого из нас — не закрывать глаза на большое количество проблем, требующих скорейшего решения, и найти правильный баланс между экономикой и экологией", — заявила она.

Главным итогом Года экологии стало то, что фокус общественного внимания общества, экспертного сообщества и СМИ сместился в сторону защиты окружающей среды, природоохранной деятельности и модернизации производств, считает председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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ОНФ отчитался о ликвидации более 7000 свалок
"Но мы с сожалением констатируем, что из поручений, которые были даны президентом РФ на Год экологии целому ряду министерств и ведомств в декабре 2016 года, в полном объеме не выполнено ни одно", — подчеркнул он.

Одним из основных проблемных направлений, по его словам, остается обращение с отходами. "Фактически узаконен раздельный сбор мусора, раздельное накопление. Но мы столкнулись с тем, что ни одно профильное ведомство сегодня не ведет полноценного мониторинга реформы обращения с отходами. К середине года комитет планирует провести оценку ситуации с переходом регионов к раздельному сбору мусора", — сказал Бурматов.

Не менее остро, по мнению председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николая Николаева, стоит вопрос сохранения водных ресурсов.

"Глобальная задача — обеспечение населения чистой качественной водой. У нас порядка 30‒40% населения регулярно пользуется водой, которая не соответствуют гигиеническим нормам. Только 11% сточных вод очищены и сбрасываются в нормативном состоянии. И вообще вопрос сохранения управления водными ресурсами стоит исключительно остро", — сказал он.

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© РИА Новости / Константин Ермолаев
Минэкологии МО получило 117 заявок на расчистку и экореабилитацию рек
Экологические вопросы, по его словам, не должны решаться в режиме ликвидации последствий — необходимо заранее думать о будущем и стремиться к повышению эффективности природопользования.

"Экология — это не только снижение воздействия на окружающую среду и борьба с последствиями этого воздействия, но и эффективное природопользование. Нужно выходить на новый уровень управления природными ресурсами и экологическими рисками", — сказал Николаев, добавив, что комитет сейчас работает над рядом законопроектов, в частности о компенсационном лесовосстановлении, о защитных лесах и о водоохранной зоне Байкала.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что за последнее время браконьерство во всех сферах приобрело астрономические масштабы и проблема требует скорейшего решения.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
ГД РФ в первом чтении ужесточила ответственность для браконьеров
"Рано или поздно мы придем к мысли, что в России нужна вертикально интегрированная структура по охране природы — экологическая полиция", — сказал он.

Кроме того, Валуев отметил активное участие волонтеров в мероприятиях, проходивших в рамках Года экологии, и предложил продумать вопрос предоставления более широких прав общественным организациям.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева также призвала граждан самих обращать внимание и активнее включаться в решение местных проблем. По ее словам, ОП до конца года планирует обучить 5 тысяч общественных экологических инспекторов.

Девятый международный форум "Экология" будет проходить в Москве 22‒23 марта. Двухдневная программа форума включает более 20 мероприятий.

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