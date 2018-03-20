ОНФ: нужно увеличить количество перерабатываемого стекла

Представители Общероссийского народного фронта предложили внести в законодательство РФ изменения, которые будут стимулировать переработку стекла, сообщается на официальном портале ОНФ.

По словам координатора проекта "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, сегодня сдать вторсырье и получить за это деньги невозможно, так как по закону это считается получением дохода, а не возвратом залоговой стоимости за упаковку.

"Это демотивирует граждан, поэтому на данный момент большинство пунктов приема вторсырья исчезло и такой практики нет. Нужно разработать механизм в части мотивационной заинтересованности людей при сдаче отходов стекла", — отметил Миронов.

Кроме того, координатор проекта отмечает, что для решения проблемы нужны следующие шаги: "Во-первых, необходимо установить общие правила приемки тары, ее маркировки, транспортировки и хранения. Во-вторых, важно установить наиболее рациональные типы тары с точки зрения материалов изготовления, конструктивных особенностей, размеров, формы и веса. Если производитель желает выпускать свою, индивидуальную форму тары, то он должен обязательно озаботиться вопросом ее вторичного использования либо переработки, чтобы произведенная им продукция после однократного использования не поехала на свалки".