Красная книга Свердловской области пополнится новыми редкими видами

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области готовит к выпуску второе издание Красной книги региона. Каталог редких животных и растений может пополниться новыми разделами, сообщает пресс-служба правительства области.

"В настоящее время создана координационная комиссия, которая занимается актуализацией видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области. Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона", — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова.

Параллельно обсуждаются предложения относительно исключения из Красной книги восстановившихся таксонов и популяций и изменения статуса некоторых из них. Так, в разряд восстановившихся предлагается перевести несколько видов животных: обыкновенного ежа, ночницу Брандта, лебедя-шипуна и сплюшку, а из растений — спаржу лекарственную, астру альпийскую и цицербиту уральскую.

Формирование обновленного перечня видов растений, животных и грибов, которые будут включены во второе издание Красной книги Свердловской области, планируется завершить в апреле текущего года.