Московские школьники напишут экологический диктант

Экологический диктант для школьников пройдет 24 марта в Государственном геологическом музее им. В.И.Вернадского РАН в Москве.

В мероприятии смогут принять участие учащиеся из разных уголков страны. Первые 10 вопросов написаны для учеников начальной школы, а старшеклассники будут решать более сложные задачи, сообщается на портале "Заповедная Россия".

"Это, безусловно, важное и своевременное начинание, которое, мы надеемся, принесет добрые плоды на ниве просвещения и образования, стимулирует интерес юных участников к предметам естественно-научного цикла", — отметила заместитель декана биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук Галина Белякова.

Диктант пройдет в рамках торжественной встречи участников конкурса научно-исследовательских проектов седьмого открытого межрегионального экологического фестиваля "Древо жизни". Помимо этого школьники смогут встретиться и пообщаться с преподавателями биологического факультета МГУ, а также представителями экологической комиссии Московской городской думы.