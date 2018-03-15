Битва за экологию: владимирцы выступают против создания мусорного полигона

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Жители села Филипповское Владимирской области уже несколько месяцев борются против строительства мусорного полигона в своем населенном пункте — они уверены, что объект способен нанести непоправимый вред экологии.

Активисты утверждают, что строительство мусорного полигона предполагает вырубку многовекового соснового леса площадью более 1200 гектаров, уничтожение водных ресурсов, в том числе Клязьминско-Шернинского месторождения подземных вод, которое планировалось использовать как резервный источник водоснабжения населенных пунктов Подмосковья, а также приведет к исчезновению мест обитания редких животных, занесенных в Красную книгу.

Нецелесообразность оборудования свалки в этом месте подтвердили независимые эксперты. "В современных существующих условиях эксплуатации полигонов ТКО огромен риск поступления фильтрата с предполагаемого полигона ТКО <…> в водоносные горизонты как грунтовых подземных вод, используемых для водоснабжения всех близлежащих населенных пунктов, так и артезианских подземных вод, используемых для централизованного водоснабжения Восточной системой водоснабжения Московской области, что неизбежно приведет к их загрязнению", — говорится в заключении ЗАО "Геолинк Консалтинг".

За Филипповское вступился и Общероссийский народный фронт — его активисты заявили, что будут добиваться отмены строительства полигона.

"Это недопустимо, что региональные и местные власти, несмотря на однозначный протест местных жителей и очевидную угрозу экологическому благополучию всего Киржачского района и прилегающих к нему территорий, продолжают продавливать идею строительства мусорного полигона", — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Он также отметил, что еще в сентябре 2017 года эксперты ОНФ провели анализ владимирской территориальной схемы обращения с отходами и выяснили, что в ней нет основных разделов, целевых показателей и схемы потоков. В схеме представлены планы строительства объектов обращения с отходами, но, как утверждает Миронов, оснований для их строительства нет.

А тем временем филипповцы развернули настоящую информационную кампанию, цель которой — помешать возникновению свалки. Активисты создали страницу в социальной сети, где и ведется основная координация мероприятий: анонсируются митинги, публикуются документы, отчеты о мероприятиях и публикации СМИ. Сейчас в группе состоит более 2500 участников — это в несколько раз больше числа жителей самого Филипповского. Цифра объясняется тем, что активисты не ограничиваются пределами только своего сообщества — информацию об опасном строительстве они размещают и в группах других населенных пунктов, которые также затронет предполагаемое строительство.

Движение в офлайне тоже давно вышло за пределы небольшого села: митинги прошли в городе Черноголовка и городском поселении Фряново. По утверждениям активистов, во время таких акций суммарно им удалось собрать несколько тысяч подписей против строительства полигона, однако пока ситуация так и не разрешилась. Несмотря на то что история получила огласку и, по данным "Российской газеты", инвесторы отказались участвовать в проекте именно из-за активного сопротивления местных жителей, последние не оставляют борьбу — отсутствие инвестора еще не означает победу и сохранение экологии.