Битва за экологию: владимирцы выступают против создания мусорного полигона
© РИА Новости / Юрий Кавер
15:4215.03.2018
(обновлено: 15:44 15.03.2018)
0590

Битва за экологию: владимирцы выступают против создания мусорного полигона

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Жители села Филипповское Владимирской области уже несколько месяцев борются против строительства мусорного полигона в своем населенном пункте — они уверены, что объект способен нанести непоправимый вред экологии.

Активисты утверждают, что строительство мусорного полигона предполагает вырубку многовекового соснового леса площадью более 1200 гектаров, уничтожение водных ресурсов, в том числе Клязьминско-Шернинского месторождения подземных вод, которое планировалось использовать как резервный источник водоснабжения населенных пунктов Подмосковья, а также приведет к исчезновению мест обитания редких животных, занесенных в Красную книгу.

ОНФ будет добиваться отмены строительства мусорного полигона во Владимирской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ОНФ будет добиваться отмены строительства мусорного полигона под Владимиром
Нецелесообразность оборудования свалки в этом месте подтвердили независимые эксперты. "В современных существующих условиях эксплуатации полигонов ТКО огромен риск поступления фильтрата с предполагаемого полигона ТКО <…> в водоносные горизонты как грунтовых подземных вод, используемых для водоснабжения всех близлежащих населенных пунктов, так и артезианских подземных вод, используемых для централизованного водоснабжения Восточной системой водоснабжения Московской области, что неизбежно приведет к их загрязнению", — говорится в заключении ЗАО "Геолинк Консалтинг".

За Филипповское вступился и Общероссийский народный фронт — его активисты заявили, что будут добиваться отмены строительства полигона.

"Это недопустимо, что региональные и местные власти, несмотря на однозначный протест местных жителей и очевидную угрозу экологическому благополучию всего Киржачского района и прилегающих к нему территорий, продолжают продавливать идею строительства мусорного полигона", — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Он также отметил, что еще в сентябре 2017 года эксперты ОНФ провели анализ владимирской территориальной схемы обращения с отходами и выяснили, что в ней нет основных разделов, целевых показателей и схемы потоков. В схеме представлены планы строительства объектов обращения с отходами, но, как утверждает Миронов, оснований для их строительства нет.

А тем временем филипповцы развернули настоящую информационную кампанию, цель которой — помешать возникновению свалки. Активисты создали страницу в социальной сети, где и ведется основная координация мероприятий: анонсируются митинги, публикуются документы, отчеты о мероприятиях и публикации СМИ. Сейчас в группе состоит более 2500 участников — это в несколько раз больше числа жителей самого Филипповского. Цифра объясняется тем, что активисты не ограничиваются пределами только своего сообщества — информацию об опасном строительстве они размещают и в группах других населенных пунктов, которые также затронет предполагаемое строительство.

Движение в офлайне тоже давно вышло за пределы небольшого села: митинги прошли в городе Черноголовка и городском поселении Фряново. По утверждениям активистов, во время таких акций суммарно им удалось собрать несколько тысяч подписей против строительства полигона, однако пока ситуация так и не разрешилась. Несмотря на то что история получила огласку и, по данным "Российской газеты", инвесторы отказались участвовать в проекте именно из-за активного сопротивления местных жителей, последние не оставляют борьбу — отсутствие инвестора еще не означает победу и сохранение экологии.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена