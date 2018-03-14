Минприроды разработало новые правила взимания экологического сбора

Глава Минприроды РФ России Сергей Донской направил на согласование новые правила взимания экологического сбора, сообщает пресс-служба ведомства. Данные поправки основаны на принятых изменениях в федеральный закон "Об отходах производства и потребления".

Изменения коснутся правил утилизации и упаковки товаров, контроля над уплатой экологического сбора со стороны Росприроднадзора и его территориальных органов. Кроме того, в документе уточнен список уполномоченных органов, в которые представляются расчеты суммы экосбора производителями и импортерами товаров.

Как говорится в сообщении, за 2016 год 6600 организаций оплатили экологические сборы, поступления в бюджет составили 1,33 миллиарда рублей. В 2017 году прогноз поступлений средств составляет более 2,3 миллиарда рублей.