Волонтерские проекты должны стать приоритетом для российских ООПТ

Волонтерские проекты должны стать приоритетом для российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ), заявил советник министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович на семинаре для сотрудников ООПТ РФ.

"Волонтерство — это давно привычный атрибут жизни заповедников и национальных парков. В 2017 году на территории заповедников и национальных парков России поработало более 1 миллиона добровольцев. Наша задача — в 2018 году увеличить эту цифру как минимум вдвое, значительно расширив формат добровольческой деятельности на ОППТ и привлекая к этой работе все слои населения", — отметил он.

Главной темой семинара для сотрудников ООПТ, который проходит на базе красноярского заповедника "Столбы", стали вопросы обустройства и функционирования объектов инфраструктуры в целях развития познавательного туризма и экологического просвещения.