В Новокузнецке прошло экологическое собрание

В Новокузнецке состоялось экологическое собрание, в котором приняли участие члены общественного экологического совета, представители организаций и промышленных предприятий, а также экологическая полиция и эковолонтеры, сообщает информационный портал «Год экологии в России».

В рапорте, представленном на конференции, были оглашены результаты работы по снижению выбросов в атмосферу промышленных предприятий города и итоги реализации природоохранных программ в 2017 году.

Участники конференции рассказали о том, что на промышленных предприятиях снижение вредоносных выбросов в атмосферу достигается за счет модернизации производства и установки фильтров.

Все природоохранные мероприятия проходят под наблюдением Росприроднадзора Кемеровской области. Глава города поручил общественному экосовету организовать контроль с целью проверки и доведения этой информации до горожан.Кроме того, на встрече были рассмотрены нарушения в области обращения с отходами, материалы по которым направлены в контрольные органы и прокуратуру.

Также в ходе конференции были утверждены планы на 2018 год. С 1 июля на территории Новокузнецкого городского округа начнет работу региональный оператор, в обязанности которого входит организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления.