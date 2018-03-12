Коган: Ситуация на полигоне "Ядрово" находится под контролем

По словам министра экологии, сейчас ситуация находится под контролем и уже известно, что нужно предпринять.
"Мы провели несколько масштабных проверок, сделали маркшейдерские и лабораторные исследования. В ближайшее время установим в районе автоматические станции мониторинга, это позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени", — заявил Коган.
В данный момент на полигоне работает группа специалистов, и в ближайшее время будет готова "дорожная карта" мероприятий по ликвидации негативного воздействия полигона.
"Пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации и дегазации всего полигона", — заключил Александр Коган.