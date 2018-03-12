Коган: Ситуация на полигоне "Ядрово" находится под контролем

На полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области состоялась рабочая встреча руководителя администрации губернатора Михаила Кузнецова и главы минприроды региона Александра Когана, сообщает официальный портал областного министерства экологии и природопользования.

Поездка была организована по личному поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, что стало реакцией на обращения жителей района, где находится полигон.

По словам министра экологии, сейчас ситуация находится под контролем и уже известно, что нужно предпринять.

"Мы провели несколько масштабных проверок, сделали маркшейдерские и лабораторные исследования. В ближайшее время установим в районе автоматические станции мониторинга, это позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени", — заявил Коган.

В данный момент на полигоне работает группа специалистов, и в ближайшее время будет готова "дорожная карта" мероприятий по ликвидации негативного воздействия полигона.

"Пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации и дегазации всего полигона", — заключил Александр Коган.