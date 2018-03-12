В Дагестане очистили реку Ярык-су

В городе Хасавюрте в Республике Дагестан специалисты провели санитарную акцию - очистили реку Ярык-су, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В результате проведенных работ водоохранная зона реки Ярык-су на обоих берегах была очищена от мусора. Всего служба очистки города вывезла более 30 кубических метров отходов производства и потребления.