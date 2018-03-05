В Подмосковье утвержден протокол изменений в схеме обращения с отходами

Председатель ОП МО, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов отметил, что в течение 20 дней поступило 3010 обращений, что говорит об активном участии жителей в общественном обсуждении. В ходе заседания все предложения и рекомендации были переданы в региональное министерство экологии и природопользования.
"Меня радует одно: действительно идет перелом в общественном сознании, есть понимание того, что проблемы экологии — это не только проблемы властей, это проблема всех нас", — отметил Анатолий Торкунов.