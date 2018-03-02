Саратовские власти начнут реализацию проекта сохранения Волги

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Власти Саратовской области разработали региональный паспорт сохранения реки Волги, который предусматривает строительство очистных сооружений до 2025 года, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

"В Саратовской области профильным ведомством разработан региональный паспорт сохранения реки Волги. <…> Документом предусмотрен ряд мероприятий по различным направлениям, в их числе строительство ряда очистных сооружений, биологическая мелиорация и другие", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что реализация мероприятий начнется в этом году и продолжится до 2025 года, поскольку некоторые из них требуют значительных финансовых затрат.

Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии, помимо строительства и реконструкции десятков очистных сооружений и канализационных сетей в рамках проекта до 2025 года также планируется поднять и утилизировать несколько затопленных судов.