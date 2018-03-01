ОНФ запустит экологический мониторинг промышленных предприятий России

Народный фронт по итогам послания президента Федеральному Собранию запустит всероссийский экологический мониторинг, сообщает пресс-служба ОНФ.

Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов отметил, что президент в своем послании абсолютно точно показал взаимосвязь между здоровьем граждан и экологией.

При этом он обратил особое внимание на то, что президент намерен твердо добиться экологической модернизации предприятий в самое ближайшее время.

"Мы со своей стороны проведем мониторинг влияния промышленных предприятий на экологическое состояние всех регионов России. При этом мы собираемся не только показать объективную картину негативного влияния промышленности на экологию в рамках всей России, но и дать свои рекомендации по итогам мониторинга. Результаты своей работы мы планируем передать лидеру ОНФ Владимиру Путину", — отметил Дмитрий Миронов.