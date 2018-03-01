Почта России выпустила марку, посвященную Большому Арктическому заповеднику

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской поручил директорам национальных парков и заповедников активизировать экопросветительскую деятельность, используя в том числе возможности всероссийского оператора почтовой связи. По его словам, обращение марок, посвященных российским ООПТ, обеспечивает общественную поддержку деятельности охраняемых природных территорий.
Государственный природный заповедник "Большой Арктический" — крупнейший в России и Евразии, третий по величине в мире. Его площадь составляет 4 169 222 гектара, в том числе 981 тысячу гектаров морской акватории.
Заповедник расположен на островах и побережье Северного Ледовитого океана. Его берега омывают моря Карское и Лаптевых. Всего здесь обитает 100 видов птиц. На территории заповедника встречается 24 вида млекопитающих, 25 видов рыб.