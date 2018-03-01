Почта России выпустила марку, посвященную Большому Арктическому заповеднику

В почтовое обращение вышла марка, посвященная Большому Арктическому заповеднику, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Почтовая марка размером 65х32,5 миллиметра издана тиражом 184 тысячи экземпляров. На марке номиналом 30 рублей изображена белая сова на фоне характерного арктического пейзажа.

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской поручил директорам национальных парков и заповедников активизировать экопросветительскую деятельность, используя в том числе возможности всероссийского оператора почтовой связи. По его словам, обращение марок, посвященных российским ООПТ, обеспечивает общественную поддержку деятельности охраняемых природных территорий.

Государственный природный заповедник "Большой Арктический" — крупнейший в России и Евразии, третий по величине в мире. Его площадь составляет 4 169 222 гектара, в том числе 981 тысячу гектаров морской акватории.

Заповедник расположен на островах и побережье Северного Ледовитого океана. Его берега омывают моря Карское и Лаптевых. Всего здесь обитает 100 видов птиц. На территории заповедника встречается 24 вида млекопитающих, 25 видов рыб.