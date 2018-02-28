Правительство Кировской области подвело итоги Года экологии

В 2017 году в ходе работы по сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ) была создана уникальная для Кировской области ООПТ местного значения – "Жуковлянские шаровидные конкреции", сообщила министр охраны окружающей среды Алла Албегова на заседании правительства Кировской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, в 2017 году был также организован ряд мероприятий к юбилею государственного природного заказника "Бушковский лес", а на территории регионального памятника природы "Заречный парк" воссоздана экологическая тропа.

Как отметила Алла Албегова, другими важными направлениями работы Года экологии стали реализация практических мероприятий и решение наиболее острых проблемных вопросов.

По ее словам, одним из важных результатов работы стало подписание соглашения с биохимзаводом о реконструкции очистных сооружений.

Также министр отметила конференцию с представителями промышленных предприятий региона, в рамках которой состоялось подписание соглашения опорного университета с пятью крупнейшими кировскими предприятиями, направленного на улучшение качества гальванических стоков.