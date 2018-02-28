Правительство Кировской области подвело итоги Года экологии

Как отметила Алла Албегова, другими важными направлениями работы Года экологии стали реализация практических мероприятий и решение наиболее острых проблемных вопросов.
По ее словам, одним из важных результатов работы стало подписание соглашения с биохимзаводом о реконструкции очистных сооружений.
Также министр отметила конференцию с представителями промышленных предприятий региона, в рамках которой состоялось подписание соглашения опорного университета с пятью крупнейшими кировскими предприятиями, направленного на улучшение качества гальванических стоков.