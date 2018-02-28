Активисты ОНФ добились прекращения складирования мусора в Кимовском районе
© РИА Новости / Антон Денисов
12:3328.02.2018
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Активисты ОНФ добились прекращения складирования мусора в Кимовском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Тульской области добились прекращения складирования мусора на закрытом полигоне в Кимовском районе, сообщается на сайте организации.

Ранее жители выявили активность возле закрытого мусорного полигона. По словам местных жителей, свалка площадью около 11 гектаров была официально закрыта еще четыре года назад, однако там продолжается несанкционированное складирование мусора.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В ходе проверки активисты ОНФ обратили внимание, что дорога, ведущая к полигону, регулярно чистится и, судя по колее, активно используется, а на полигоне находится большое количество свежего мусора. Фото- и видеоматериалы были направлены в администрацию Кимовского района и Кимовскую межрайонную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с незаконным складированием твердых коммунальных отходов на закрытом полигоне.

"Как нам сообщили, на место выезжали и представители прокуратуры. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства на территории, имеющей особое эпидемиологическое значение. Соответствующее предписание выдано администрации муниципального образования. Также к административной ответственности привлечен руководитель коммунального предприятия, машины которого мы застали при завозе мусора на закрытый полигон", — отметил активист ОНФ в Тульской области Даниил Савельев.

Также администрация Кимовского района сообщила, что были приняты меры для прекращения завоза мусора на полигон — установлен шлагбаум, около которого дежурит специалист. Местные жители подтвердили, что после приезда на полигон активистов ОНФ вывоз мусора прекратился.

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