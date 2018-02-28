Минприроды России будет стимулировать раздельный сбор отходов

Минприроды России разработало методологические указания по экологическому просвещению и мотивации населения к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщается на сайте ведомства.

Мероприятия призваны стимулировать работу в регионах в области обращения с отходами и повышения экологической культуры населения.

До конца года органы исполнительной власти субъектов РФ должны разработать региональные планы стимулирования раздельного сбора отходов и приступить к их реализации. В рамках организации РСО у населения в первую очередь будут созданы условия для раздельного сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек — к 1 января 2020 года.

"На подготовку к переходу на раздельный сбор понадобится от 5 до 10 лет. Федеральное законодательство создает все условия для перехода. Интерес у людей к этому тоже есть", — пояснил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Главными инструментами развития системы экологического просвещения станут социальная реклама, проведение всероссийских и региональных семинаров об обращении с отходами, а также разработка дидактических материалов для школьников.