Минприроды представит карты источников антропогенной нагрузки на Волгу

В июле текущего года Минприроды России совместно с Росприроднадзором представит электронные карты источников антропогенной нагрузки на реку Волгу. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на круглом столе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, посвященном реализации приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги", сообщает пресс-служба Минприроды.

"В 2018-2020 годах мы направим усилия на реализацию ключевых мероприятий приоритетного проекта. В их числе — формирование механизма государственной поддержки реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод, инвентаризация объектов негативного воздействия на реку Волгу, сохранение уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, а также формирование предложений по подъему затонувшего имущества", — пояснил заместитель министра.

По словам Ястребова, сейчас Росприроднадзором ведутся подготовительные работы по комплексному обследованию береговой линии и створа реки Волги средствами визуального контроля с применением беспилотных летательных аппаратов для выявления источников загрязнения. По ее итогам будет произведена оценка и ранжирование территорий по уровню антропогенной нагрузки, а также подготовлена электронная карта выявленных источников.

Кроме того, Росприроднадзором утвержден календарный план-график рейдовых осмотров с целью выявления и пресечения несанкционированных сбросов сточных вод. Также сформированы рабочие группы по контролю за состоянием береговой полосы и рекреационных зон.