Национальный парк "Онежское Поморье" празднует 5-летний юбилей

Национальный парк "Онежское Поморье", учрежденный 26 февраля 2013 года, празднует пятилетний юбилей, сообщается на сайте Минприроды России.

Глава ведомства Сергей Донской поздравил руководство и коллектив охраняемой природной территории с юбилеем.

Нацпарк был создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и традиционного образа жизни населения Беломорья.

Кроме того, в конце февраля — начале марта на льдах Белого моря щенятся гренландские тюлени. Прибрежные участки парка — места постоянного обитания кольчатой нерпы и морского зайца. По территории парка проходит Беломоро-Балтийский пролетный путь птиц. Сотни тысяч гусей, уток, куликов весной следуют на места гнездования через Онежский полуостров, а осенью — обратно, на места зимовок. В парке есть реальная возможность увидеть стаи сотен мигрирующих птиц.