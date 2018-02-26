Росприроднадзор возьмет под контроль территории нескольких ООПТ

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору взять под особый контроль территории новых заповедников и национальных парков, созданных в 2017 и 2018 годах, пока для управления ими не появятся соответствующие федеральные бюджетные учреждения, сообщается на сайте ведомства.

Министр подчеркнул, что на создание ФГБУ уйдет некоторое время, в этот период должен осуществляться контроль за трансграничными водными объектами: реками Урал, Амур, Селенга, Телецким, Ладожским и Онежским озерами.

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), который прошел в России в 2017 году, были созданы два федеральных заповедника ("Восток Финского залива" в Ленинградской области и "Васюганский" в Новосибирской и Томской областях) и два национальных парка ("Сенгилеевские горы" в Ульяновской области, "Ладожские Шхеры" в Карелии). В 2018 году в федеральной системе ООПТ появились национальные парки "Кодар" в Забайкальском крае и "Хибины" в Мурманской области.