ОНФ и прокуратура добиваются защиты ООПТ на всей территории России

Общероссийский народный фронт и прокуратура добиваются защиты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на всей территории России, сообщается на сайте ОНФ.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, проверки использования предоставленных для строительства земельных участков в составе земель ООПТ по их целевому назначению выявили целый ряд проблем.

Он также отметил, что проверки прокуратуры выявили ненадлежащее исполнение органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления полномочий по обеспечению функционирования заповедных территорий, что повсеместно влечет незаконное использование земельных участков ООПТ и их охранных зон.

"К сожалению, итоги проверки подтверждаются данными от региональных штабов ОНФ, к примеру, по результатам совместной работы Общероссийского народного фронта и прокуратуры Ростовской области прокурором Ростовской области в судебном порядке было оспорено постановление правительства региона, которым реорганизованы 70 памятников природы областного значения, восемь из которых вовсе необоснованно упразднены", — отметил Гутенев.

По словам депутата, эксперты Общероссийского народного фронта неоднократно заявляли, что федеральное законодательство в отношении ООПТ нуждается в серьезной доработке.