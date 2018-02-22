В Калужской области подключили централизованную систему водоотведения

Это позволит снизить нагрузку на сооружения в деревне Кабицыно, которые не способны очищать сточные воды до нормативных показателей. Помимо этого система улучшит экологическую обстановку на водных объектах Боровского района и в городе Балабаново.
Затраты на строительство напорного трубопровода до сетей Обнинска и возведение дополнительной канализационной насосной станции составили 9,5 миллиона рублей.
На данный момент застройщики проводят организационно-технические мероприятия по проектированию второй очереди запланированной реконструкции системы водоотведения. В дальнейшем это позволит полностью отвести стоки от очистных сооружений деревни Кабицыно и прекратить сброс сточных вод в реку Страдаловку.
Стоимость реализации второй очереди проекта составит 4,5 миллиона рублей.