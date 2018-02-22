Керимов принял участие в заседании оргкомитета Года волонтера

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов принял участие в заседании организационного комитета по проведению в России Года волонтера, сообщается на сайте ведомства.

Участники обсудили план основных мероприятий на 2018 год, а также вопросы совершенствования законодательства в сфере развития и поддержки волонтерства, информационного освещения и развития единой системы "Добровольцы России".

"Эти две сферы имеют особое социальное значение и не могут существовать в обществе без сформированных основ культуры и ответственности. Мы передали эстафету, но продолжаем системную работу по продвижению экологических образовательных и просветительских программ. Работа с волонтерами – одно из важнейших направлений деятельности особо охраняемых природных территорий. Активная гражданская позиция поможет нам сохранить экологию природы и души", – отметил Керимов.

Также Минприроды готовит предложения о проведении мероприятий в рамках Года волонтера, к примеру экологических субботников, массовых природоохранных акций, локальных мероприятий – просветительских акций в заповедниках и национальных парках.