Активисты ОНФ добились ликвидации крупной свалки в Калужской области

В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" активисты ОНФ добились уборки крупной свалки древесных отходов под Калугой, сообщает пресс-служба движения.

О точке несанкционированного сброса отходов общественники узнали после обращения местных жителей.

На протяжении длительного времени в район заброшенного карьера свозили отходы, полученные в результате опиливания деревьев, в итоге оказалась захламлена территория площадью около 1 гектара.

Активисты ОНФ отметили на интерактивной карте место несанкционированного складирования отходов и обратились в городскую управу с просьбой принять меры.

Однако усилий местных властей не потребовалось: водитель одной из организаций, свозивших отходы, вскоре был пойман с поличным лесниками. В дальнейшем оказалось, что его руководитель знаком с проектом Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка".

"Мы встретились с руководителем, переговорили. Он проявил, что называется, сознательность, исправив допущенную оплошность и организовав мероприятие по полной уборке свалки. На место прибыла специальная техника по измельчению древесных отходов. В уборке также приняли участие активисты ОНФ. В результате свалка полностью ликвидирована", — сообщил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Виктор Гришенков.

Всего в Калужской области за год реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" ликвидированы 165 свалок.