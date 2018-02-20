В Подмосковье появится более 5 тысяч площадок раздельного сбора мусора

Во всех муниципалитетах Московской области будут созданы 5,5 тысячи специально оборудованных контейнерных площадок раздельного сбора мусора, сообщается на официальном портале министерства экологии и природопользования Московской области.

К концу 2018 года более 2 тысяч тонн коммунальных отходов будут отправляться на переработку, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Данный процесс позволит вернуть часть перерабатываемых отходов обратно в экономику, даст вторую жизнь использованным материалам, а также позволит на 30% снизить объем поступающих на полигоны или заводы по термической обработке отходов", — сообщил депутат Мособлдумы Александр Орлов.

В настоящее время в Подмосковье реализуется пробный проект внедрения раздельного сбора отходов, в котором участвуют 13 муниципальных образований.