Субсидии на развитие программ по обращению с отходами получат 18 регионов

Минэкологии России и 18 субъектов РФ подписали соглашения на получение субсидий из федерального бюджета в рамках экологического сбора на софинансирование региональных программ по обращению с отходами в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.

После введения расширенной ответственности производителей и импортеров хозяйствующие субъекты обязаны заниматься утилизацией потерявших потребительские свойства товаров и упаковки или уплачивать экологический сбор.

Полученные средства возвращаются в регионы для строительства объектов утилизации и переработки.

"Чтобы обеспечить в стране переход от захоронения мусора к его переработке, необходимо начать с создания сети мусоросортировочных станций, комплексов по утилизации отходов – именно это мы видим по заявкам из регионов. Система экологического сбора заработала, и мы призываем субъекты РФ активнее в нее включаться", – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов.

В Челябинской области, которая оказалась активнее остальных, построят четыре мусоросортировочных комплекса. Их общая стоимость составит 148 миллионов рублей, из федерального бюджета будет выделено 114 миллионов.