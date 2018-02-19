Утвержден список проектов ликвидации экологического вреда в 12 регионах РФ

В 12 регионах Российской Федерации будет реализовано 26 проектов ликвидации накопленного экологического ущерба. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Минприроды России.

Общий объем финансирования составит более 2,7 миллиарда рублей, доложил главе Минприроды России Сергею Донскому заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

"Участие в программе "Чистая страна" дает возможность субъектам Российской Федерации получать средства из федерального бюджета на решение самых горячих экологических проблем. Они накапливались десятилетиями и представляют существенную угрозу окружающей среде и здоровью человека. Мы этот механизм запустили, он уже показал свою эффективность в 2017 году. Уверен, что с его помощью сможем улучшить ситуацию в стране и активизировать работу в регионах по ликвидации накопленного экологического ущерба", — уточнил Керимов.

В список вошли четыре проекта в Московской области по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), в числе которых "Кучино", "Быково", "Каширский", "Электросталь", общей стоимостью более 1 миллиарда рублей.

Помимо этого средства федерального бюджета на устранение экологических проблем получат следующие регионы РФ: Нижегородская, Волгоградская, Калининградская и Смоленская области, Чеченская Республика, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Кабардино-Балкария, а также Хабаровский и Ставропольский края.