Минобороны будет отслеживать лесные пожары в Волгоградской области

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ФГАУ "Оборонлес" Министерства обороны подписали соглашение об использовании автоматизированной информационной системы мониторинга лесных и ландшафтных пожаров, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Соглашение заключено сроком на два года. В течение этого периода комитет на безвозмездной основе будет получать оперативную информацию о лесопожарной обстановке. Система "Оборонлес" в постоянном режиме будет отслеживать ситуацию на территории региона с помощью космических спутников Министерства обороны Российской Федерации.