ОНФ: Москве и Подмосковью нужна единая схема обработки отходов

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москве и Московской области необходима единая территориальная схема обработки отходов, сказал координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

"Нелогично, что в этих двух регионах разные территориальные схемы. Я знаю, что в этом плане Московская область нас поддерживает, чтобы была единая территориальная схема", — отметил он.

Дмитрий Миронов также подчеркнул, что мусор из Москвы вывозится в основном в область, поэтому единая схема будет логичным решением.