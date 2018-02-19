Коган: из мусора в Подмосковье можно извлекать до 30% вторсырья

Раздельный сбор отходов позволяет выделить из мусора в Московской области до 30% вторсырья. Об этом 16 февраля журналистам рассказал министр экологии региона Александр Коган, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что эксперты предложили штрафовать физлица за отказ от сортировки мусора на 5 тысяч рублей.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры стимулирования предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. В законе уточняются понятия "сбор отходов", "накопление отходов", "отходы от использования товаров".

Территориальные схемы обращения с отходами перед утверждением должны проходить процедуру общественного обсуждения. Регионы должны проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций.

Устанавливаются требования к площадкам накопления отходов. Документ предоставляет регионам более широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.