К 2030 году в России 80% отходов должно быть вовлечено во вторичный оборот

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи эксперты обсудили стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления – к 2030 году до 80% отходов должно быть вовлечено во вторичный оборот, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Отходы 1 и 2 класса опасности необходимо будет качественно обезвреживать, а неопасные использовать для рекультивации площадок, откуда они были добыты.

Заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис отметил, что ведомство намерено стимулировать строительство инфраструктуры для всех технологий и этапов работы с отходами, к которым относятся сортировка, переработка и термическое обезвреживание.

"Мы все равно придем к раздельному сбору и переработке как самому экологичному варианту обращения с отходами, но это вопрос будущего десятилетия, а то и дольше, а сейчас нам необходимы быстрые решения, которые можно запустить уже через три года", – добавил он.

На данный момент 25 регионов уже создали свои территориальные схемы и выбрали оператора по обращению с отходами, также активно идет строительство заводов по переработке и сортировке.

В свою очередь заместитель министра экономического развития РФ отметил, что более экономичный и менее затратный путь утилизации отходов лежит через самостоятельную сортировку мусора населением.