РИФ-2018: эксперты обсудили перспективы переработки мусора

Участники дискуссии Российского инвестиционного форума в Сочи (РИФ-2018) обсудили перспективы переработки отходов в Российской Федерации, в фокусе внимания были заводы по сортировке мусора, переработка и термическая обработка, строительные отходы, инвестиции, транспортировка и законодательное регулирование, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин отметил, что в 2017 году в России был создан механизм, по которому система обращения с отходами в регионах должна заработать по-новому.

"Основная цель всей этой работы – снижение объемов образования отходов и приоритет их использования перед захоронением", – добавил он.

За этот период правительство ввело поэтапный запрет на захоронение отдельных фракций отходов и понятие раздельного накопления, прописало возможные схемы взаимодействия между субъектами по поводу транспортировки и переработки мусора, а также сделало обязательным соблюдение норм по потокам отходов.

"Мы в Минприроды следим за динамикой обращения с отходами в России с 2014 года и можем констатировать, что в ряде регионов полигоны уже принимают на захоронение обедненную смесь отходов. Что это означает, говоря простым языком? Что там становится меньше стекла, пластика. То есть часть этих ценных фракций поступает в переработку, их перестают выбрасывать. За последнее время в России введено в строй 111 объектов по сортировке", – отметил Колодкин.

Представитель министерства природы добавил, что после того, как в РФ заработала система расширенной ответственности производителя, регионы смогут ежегодно получать экологический сбор. В 2017 году сбор в размере 1 миллиарда рублей был направлен в 20 регионов. Полученные средства используют для строительства новых сортировочных центров.

Дискуссия "Экологический образ России будущего: реформирование отрасли обращения с отходами" прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.