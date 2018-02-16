ОНФ разработал поправки к стратегии развития промышленности по переработке

Общероссийский народный фронт разработал несколько поправок к принятой правительством РФ стратегии развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года, сообщается на сайте организации.

В первую очередь они касаются перспективы развития отрасли по переработке древесных отходов. Такие же инициативы должны быть приняты в отношении бумаги и картона.

"Так, в текущей стратегии приведены сведения об утилизации отходов бумаги и картона на уровне 43,5%, что гораздо меньше от уровня ее переработки. Сейчас фактически уже перерабатывается около 60% изделий из бумаги и картона. Поэтому заниженные нормативы утилизации в отношении этого сырья не дают стимула к развитию переработки отходов в Российской Федерации", – отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.