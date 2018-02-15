Экологический образ будущего России будет представлен на форуме в Сочи

15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоится панельная сессия «Экологический образ будущего России». Организатором сессии выступает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, сообщается на сайте Года экологии.

Участникам сессии предложено посмотреть на Россию будущего с точки зрения развития экологически устойчивой экономики — обеспечения рационального природопользования, повышения качества окружающей среды на урбанизированных территориях, внедрения наилучших доступных технологий. Один из ключевых вопросов дискуссии — реформа системы обращения с отходами производства и потребления, запущенная в рамках прошедшего Года экологии в России. Участники поговорят о технологической, правовой и финансовой сторонах реформы, обсудят перспективы участия в ней институциональных инвесторов.