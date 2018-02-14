ОНФ добивается внедрения раздельного сбора мусора в Северной Осетии

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта установили специализированные урны для сбора и утилизации отработанных батареек в торговых центрах Владикавказа. Акция ОНФ, прошедшая с участием представителей профильных ведомств и СМИ, была направлена на формирование экологической культуры населения. Об этом сообщает пресс-служба движения.

"До сегодняшнего дня в республике имеется лишь один пункт для сбора отработанных батареек. Специальный ящик установлен в холле здания регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики. И хотя здание ведомства находится в центре города, добраться до него для многих жителей республики проблематично", — отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Северной Осетии Аслан Бекоев.

Эксперты Народного фронта считают, что раздельный сбор мусора необходим, поэтому важно готовить граждан, повышая их экологическую грамотность и культуру.

Усилиями активистов на первом этапе было изготовлено пять специализированных урн, а также достигнута договоренность с региональным министерством ЖКХ, топлива и энергетики о механизме вывоза отработанных батареек на специализированные предприятия для последующей их утилизации. В частности, отходы планируется отправлять на один из заводов в Челябинске.

Кроме того, активисты ОНФ планируют запустить видеоролики, анонсирующие внедрение на территории региона раздельного сбора мусора.