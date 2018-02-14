ОНФ добивается внедрения раздельного сбора мусора в Северной Осетии

"До сегодняшнего дня в республике имеется лишь один пункт для сбора отработанных батареек. Специальный ящик установлен в холле здания регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики. И хотя здание ведомства находится в центре города, добраться до него для многих жителей республики проблематично", — отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Северной Осетии Аслан Бекоев.
Усилиями активистов на первом этапе было изготовлено пять специализированных урн, а также достигнута договоренность с региональным министерством ЖКХ, топлива и энергетики о механизме вывоза отработанных батареек на специализированные предприятия для последующей их утилизации. В частности, отходы планируется отправлять на один из заводов в Челябинске.
Кроме того, активисты ОНФ планируют запустить видеоролики, анонсирующие внедрение на территории региона раздельного сбора мусора.