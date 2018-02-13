Эксперты ОНФ: "зеленые щиты" созданы в 18 регионах

Эксперты Народного фронта подвели промежуточные итоги создания лесопарковых зеленых поясов («зеленых щитов») на территории российских регионов, сообщает пресс-служба ОНФ.

В 2017 году вступил в силу федеральный закон о "зеленом щите", подготовленный экспертами Общероссийского народного фронта. За год процесс создания "зеленых щитов" удалось инициировать во всех 85 регионах, рассказал координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

"На данный момент уже в 18 регионах законодательные собрания приняли решение о создании "зеленого щита". В течение 180 дней в каждом из этих субъектов должны быть установлены границы лесопаркового зеленого пояса", — отметил Миронов.

Кроме того, в 28 регионах ходатайства о создании "зеленых щитов" уже одобрены общественными палатами и находятся на рассмотрении региональных законодательных собраний.

Особое внимание, по его мнению, также необходимо сконцентрировать на создании "зеленых щитов" в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге.

Крупнейший "зеленый щит" на сегодня у Кировской области — более 175 тысяч гектаров. На втором месте идет Ивановская область — более 71 тысячи гектаров и на третьем — Рязанская область с "зеленым щитом" площадью 68 тысяч гектаров.