На Северном Кавказе рекультивируют Тырныаузское хвостохранилище

Работы по рекультивации сухого пляжа хвостохранилища ОАО "Тырныаузский горно-обогатительный комбинат" включены в приоритетный проект "Чистая страна", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

25 миллионов отходов, находящихся на территории хранилища, содержат 30 разновидностей химических веществ.

Хранилище расположено на берегах рек Гижгит и Баксан в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики на высоте 1210–1234 метра над уровнем моря.

Поскольку район считается сейсмоопасным, в случае разрушения объекта или нарушения работы хранилища в зоне экологической катастрофы окажется территория площадью около 35 тысяч квадратных метров с населением более 2,5 миллиона человек.

Рекультивация сухого пляжа с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения ведется с 2017 года. Первый этап работ уже завершен, окончание второго планируется в 2018 году.